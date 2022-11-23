Воронежцы могут принять участие в акции по учету зимующих птиц

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцев приглашают принять участие в экологической акции от Союза охраны птиц России «Российская зима 22-23». Ее задача – учет зимующих в наших краях птиц.

«Российская зима» — исследовательский проект, в котором наравне с учёными участвуют любители птиц всех возрастов. Наблюдая за пернатыми, вы узнаете много нового и необычного из мира птиц, а ещё внесёте свой вклад в научные исследования.

Воронежский Центр охраны животных «Наша природа» поддерживает акцию на региональном уровне — и информационно, и собственным участием. И приглашает присоединиться всех, кто любит наблюдать за птицами.

Как стать участником?

- Регистрируйтесь на сайте Inaturalist.org

- Присоединяйтесь к общероссийскому проекту (vk.cc/ciPXWQ) и региональному (vk.cc/ciPXYy)

- Загружайте фотографии своих наблюдений

Акция продлится до 28 февраля.

Все возникающие вопросы можно задать куратору акции в Воронежской области Александру Химину или сотруднику Центра «Наша природа» — Дарье Панцыревой.