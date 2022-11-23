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НовостиОбщество23 ноября 2022 10:40

Воронежу объявили штормовое предупреждение по мокрому снегу и ветру

До вечера среды возможны аварийные ситуации из-за налипания осадков и ветра
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 ноября до 18.00 в Воронежской области ожидается сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили, что снег пойдет в ближайшие два часа. Ветер уже разгулялся, ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Из-за этого велика вероятность увеличения аварийных ситуаций – как на дорогах, так и в остальных сферах. В частности, возможны обрывы проводов, падение старых деревьев и ветхих конструкций, рекламных щитов, кранов. Также возможно увеличение случаев травматизма из-за голодеда.