Воронежу объявили штормовое предупреждение по мокрому снегу и ветру

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 ноября до 18.00 в Воронежской области ожидается сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили, что снег пойдет в ближайшие два часа. Ветер уже разгулялся, ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Из-за этого велика вероятность увеличения аварийных ситуаций – как на дорогах, так и в остальных сферах. В частности, возможны обрывы проводов, падение старых деревьев и ветхих конструкций, рекламных щитов, кранов. Также возможно увеличение случаев травматизма из-за голодеда.