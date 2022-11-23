У воронежца, задолжавшего по алиментам почти 700 тысяч рублей, арестовали «Мазду»

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Сотрудники ДПС на выезде из Воронежа остановили иномарку, которая вместе с водителем числилась в розыске у судебных приставов.

29-летний владелец «Мазды 6» задолжал алименты на содержание двух несовершеннолетних детей и бывшей супруги. Мужчина нигде не работал, бегал от приставов и даже пытался скрыть автомобиль стоимостью 430 тысяч рублей, передав его отцу за символические 10 тысяч рублей.

- Спустя год решением суда этот договор купли-продажи был признан недействительным. Право собственности на автомобиль признано за должником. Алиментщик задолжал более 550 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних детей и около 130 тысяч рублей в пользу бывшей супруги. Судебный пристав-исполнитель выехал к месту задержания и арестовал иномарку, машину определили на спецстоянку. Если должник полностью рассчитается со всеми долгами, он может вернуть свою машину, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.