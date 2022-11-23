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НовостиОбщество23 ноября 2022 10:30

У воронежца, задолжавшего по алиментам почти 700 тысяч рублей, арестовали «Мазду»

Если должник не рассчитается, машину продадут ради возмещения долгов
Ярослав ИВАНОВ
фото r36.fssp.gov.ru

фото r36.fssp.gov.ru

Сотрудники ДПС на выезде из Воронежа остановили иномарку, которая вместе с водителем числилась в розыске у судебных приставов.

29-летний владелец «Мазды 6» задолжал алименты на содержание двух несовершеннолетних детей и бывшей супруги. Мужчина нигде не работал, бегал от приставов и даже пытался скрыть автомобиль стоимостью 430 тысяч рублей, передав его отцу за символические 10 тысяч рублей.

- Спустя год решением суда этот договор купли-продажи был признан недействительным. Право собственности на автомобиль признано за должником. Алиментщик задолжал более 550 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних детей и около 130 тысяч рублей в пользу бывшей супруги. Судебный пристав-исполнитель выехал к месту задержания и арестовал иномарку, машину определили на спецстоянку. Если должник полностью рассчитается со всеми долгами, он может вернуть свою машину, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.