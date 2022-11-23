В Воронежской области стали известны подробности пожара, где погиб 5-летний мальчик

В прокуратуре Россошанского района рассказали подробности пожара, который произошел 22 ноября в частном доме в селе Лизиновка, где живет многодетная семья. Напомним, спасатели вынесли оттуда пятилетнего мальчика, отравившегося угарным газом. Спасти его не смогли, ребенок умер в реанимации местной больницы.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что мальчик с 15 часов 22 ноября был дома один. Его мама в это время ушла на работу.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности. Его расследование наши сотрудники взяли на контроль. Также организована проверка органов системы профилактики по работе с семьей, - сообщили в прокуратуре Россошанского района.