ГорДума назначила конкурс на пост главы Воронежа на 2 марта 2023 года

Депутаты городской Думы Воронежа назначили дату проведения конкурса избрания главы города. Он пройдет 2 марта. Это было сделано в соответствии с Уставом областного центра. Парламентарии проголосовали по этому вопросу на заседании в среду, 23 ноября.

Полномочия действующего мэра Вадима Кстенина истекают 4 апреля следующего года. Заявки на новый конкурс приниматься до 1 февраля. Сам конкурс состоится 2 марта. За его назначение проголосовали 29 депутатов, против был подан один голос.

Согласно регламенту, кандидаты на должность мэра Воронежа должны подать документы в конкурсную комиссию. Гордума на заседании сформировала свою часть этой комиссии. В нее нее вошли депутаты Константин Ашифин, Сергей Колиух, Андрей Соболев и Олег Черкасов. Также в комиссию войдет председатель общественной палаты Воронежа, ректор института искусств, народный артист России Сергей Карпов.