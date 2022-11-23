Мэр Воронежа и спикер Гордумы не пришли в суд по делу о коррупции бывшего вице-мэра

На заседание Коминтерновского суда по делу Юрия Бавыкина о мошенничестве на выборах 22 ноября не явились мэр Воронежа Вадим Кстенин и спикер гордумы Владимир Ходырев. По словам гособвинителя, высокопоставленные свидетели сослались на занятость. Кстенин и Ходырев являются свидетелями со стороны обвинения.

Теперь в суде начали заслушивать свидетелей защиты. Таковых в списке более 500 человек, правда, подсудимый Юрий Бавыкин уточнил, что достаточно заслушать два десятка человек - тех, кто принимал участие в организации избирательной кампании.

Как сообщал ранее сайт vrn.kp.ru, вице-мэра Юрия Бавыкин задержали в феврале 2021 года по подозрению в мошенничестве на выборах. Будучи главой Коминтерновской управы, Бавыкин в 2020-м пообещал одному из кандидатов в депутаты воронежской гордумы Сергею Кудрявцеву (отправлен в колонию за махинации с бомбоубежищем) обеспечить в ходе предвыборной кампании не менее 50% голосов избирателей. За свои услуги он попросил 400 тысяч рублей. Деньги передавали через помощницу Бавыкина Светлану Васькову. Позже стало известно, что эпизодов мошенничества девять.