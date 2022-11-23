В Воронежской области построят новый дом-интернат для пожилых и инвалидов

Чиновники регионального правительства начали поиск подрядчика для строительства нового дома-интерната для пожилых и инвалидов в селе Воробьевка. Он появится на улице Свердлова по адресу: дом 58В.

Дом-интернат построят на средства нацпроекта «Демография». Начальная цена аукциона по выбору подрядчика – 633 миллиона рублей.

Компании, которая победит на конкурсе, нужно сперва подготовить рабочую документацию, а затем приступить к строительству. Здание жилого корпуса будет состоять из трех блоков. В блоке «А» расположатся кабинеты медицинского и культурно-массового обслуживания, столовая с обеденным залом, административные и служебно-бытовые помещения. Блоки «Б» и «В» предназначены для жилья. Каждый из них рассчитан на 100 постояльцев. В каждой комнате будут жить не более двух человек. Строительство нужно завершить к концу 2024 года.

Заявки на участие в тендере принимают до 9 декабря. Подрядчика определят 14 декабря.