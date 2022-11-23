Воронежцам дадут разъяснения по профилактике ВИЧ-инфекции

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в период с 25 ноября по 5 декабря.2022 года проведет «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ – инфекции. Жители могут задать свои вопросы по 8-800-700-52-05 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-45). Специалисты службы расскажут об основных правилах профилактики ВИЧ – инфекции, путях передачи.

Также звонки будут принимать по номерам территориальных отделов Управления:

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29, 8(47346) 2-77-17, 8(47361) 2-26-65;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-21-73;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8(47391) 4-56-46; 8(47375) 4-15-24;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-41-51;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362) 2-48-93;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.