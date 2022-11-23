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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 9:06

В Воронежской области возбудили уголовное дело по факту смерти 5-летнего ребенка на пожаре

Предположительно, мальчик умер от отравления угарным газом
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Гибель малолетнего ребенка в Россошанском районе привела к возбуждению уголовного дела за причинение смерти по неосторожности.

Вечером 22 ноября жители села Лизиновка вызвали пожарных по поводу возгорания в частном доме. Спасатели вынесли из дома пятилетнего мальчика. Ребенка в бессознательном состоянии доставили в больницу, но несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался. Предположительно, смерть могла наступить в результате отравления угарным газом.

- Следователь продолжает осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления точной причины смерти и пожарно-техническая для выяснения причины возникновения пожара. Допрашиваются свидетели, устанавливаются причин произошедшего. В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания ребенка, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

фото voronezh.sledcom.ru

фото voronezh.sledcom.ru