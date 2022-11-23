Воронежцы завоевали четыре золота на всероссийских соревнованиях по бадминтону

Воронежские спортсмены девять раз поднимались на пьедестал на всероссийских соревнованиях в Орле. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские бадминтонисты отлично выступили на проходивших в Орле всероссийских соревнованиях «Встающие на крыло». В них участвовали спортсмены из 22 регионов — всего 291 человек. Каждый из трех воронежцев привез домой по три медали, сообщили в региональном управлении СУ СК.

В возрастной категории до 15 лет золото в смешанном разряде завоевала Дарья Максимова. Она выступала в паре с москвичом Артемом Переверзевым. Еще два раза Дарья стала третьей — в женском одиночном разряде и женском парном. Там она тоже играла вместе со столичной спортсменкой Марией Новиковой.

Среди спортсменов до 17 лет Захар Кель выиграл соревнования в мужском одиночном и в мужском парном разрядах. В паре он выступал с Максимом Борисовым из Московской области. А вот в смешанном разряде с Анастасией Грачевой из Санкт-Петербурга Захар взял серебро.

Также здорово проявил себя на турнире Иван Апостолюк. Наш спортсмен взял золото в мужской парной категории вместе со своим напарником из Саратовской области Никитой Зибровым. А еще он стал вторым в мужском одиночном разряде и в смешанном с напарницей из Москвы Кристиной Кургановой.