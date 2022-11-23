В Воронежской области супруги из Таганрога ограбили 14 торговых точек

Следователи передают в суд уголовное дело криминальной парочки из Таганрога, обчистившей 14 кассовых аппаратов в торговых точках.

37-летний мужчина с 25-летней супругой промышляли в Воронеже, Семилуках и Новоронеже. В ноябре - декабре 2021 года семейка посещала небольшие магазины, аптеки и пекарни и действовала по одному сценарию. Они выбирали торговые точки, в которых находился один продавец. Заходя в павильон, женщина отвлекала работника торговли, расспрашивая его о товаре или требуя что-то принести. В это время мужчина открывал кассу и похищал деньги. Улов был от 1 700 до 58 000 рублей. Общий ущерб, причиненный четырнадцати потерпевшим, составил около 150 000 рублей.

- Чтобы скрыться от правоохранительных органов, семейная пара ежесуточно арендовала квартиры в разных районах Воронежа, передвигались супруги на общественном транспорте. В настоящее время пара обвиняется в трех грабежах и 11 кражах, дело передано в Советский райсуд Воронежа. За грабеж фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.