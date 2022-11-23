В Воронеже количество пострадавших в ДТП на Чернавском мосту увеличилось до четырех человек

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Полицейские скорректировали данные о количестве пострадавших в ДТП на Чернавском мосту, которое произошло днем 22 ноября. Травмы получили четверо. Ранее сайт vrn.kp.ru сообщал об одном раненом.

Около 14.30 «Рено Флюенс», следовавший по мосту со стороны улицы Брусилова в сторону улицы Степана Разина, устроил аварию. 52-летний водитель «Рено» не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «Киа Рио», «Ладой Калина и «Фольксваген Туарег».

- В результате ДТП травмы получили водитель «Рено Флюенс», 42-летний водитель и 8-летний пассажир «Киа Рио», а также 36-летняя пассажирка «Лады Калина», их доставили в больницу, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.