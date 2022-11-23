В двух районах Воронежской области 130 энергетиков восстанавливают ЛЭП

Специалисты продолжают восстанавливать воздушные линии электропередачи, поврежденные последствиями циклона. Их особенно много в Нижнедевицком и Семилукском районах. Работа идет в круглосуточном режиме, сообщили в филиале ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго».

- За прошедшие сутки энергетики полностью устранили технологические нарушения на линиях электропередачи 6-10 кВ в Нижнедевицком районе. Восстановительные работы ведутся по единичным заявкам потребителей на линиях 0,4 кВ. В Семилукском районе ситуация осложнена непрекращающимися осадками и порывистым ветром, - отметили в ведомстве. - Для скорейшего восстановления электроснабжения в Нижнедевицком и Семилукском районах привлечены силы и средства из других районов. Сегодня работы ведут 28 бригад энергетиков - 130 человек и 45 единицы техники. Для обеспечения энергоснабжения социально-значимых объектов задействовали 6 резервных источников электроснабжения.