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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 7:12

Под Воронежем в аварии «Рено Логан» с КамАЗом пострадал 5-летний ребенок

ДТП произошло в Хохольском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии, которая произошла вечером 22 ноября в Хохольском районе.

Около 17.40 на 3-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Хохол-Репьевка» 32-летний водитель «Рено Логан», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезался в КамАЗ ЭД-405.

В аварии получили травмы три человека: в больницу отвезли водителя легковушки и его пассажиров - 32-летнюю женщину и 5-летнего ребенка.

За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 97 ДТП, в них пострадали 11 человек.