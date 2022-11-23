Воронежцев пригласили на фестиваль творчества славянских народов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

24 ноября в Воронежской области пройдет фестиваль творчества славянских народов «В семье единой». В Доме культуры Богучарского района пройдет яркая и насыщенная программа - выступят ведущие творческие коллективы и исполнители, самодеятельные художники из Воронежской области, регионов России и ближнего зарубежья.

С 13.00 можно будет посмотреть выставку картин самодеятельных художников «Славянские мотивы». А фольклорный ансамбль «Черешенка» представит программу «Язык земли моей», в которой познакомят зрителей с особенностями богучарского местного диалекта - суржик.

В 14.00 начнется театрализованный гала-концерт «Сквозь века идут славяне», который завершится фольклорным спектаклем Народного театра миниатюр Репьевского района «К родным истокам».