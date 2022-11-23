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НовостиЗвезды23 ноября 2022 5:25

В воронежском ТЮЗе ставят сказку-мюзикл

Спектакль приурочили к новогодним каникулам
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

17 декабря в Воронежском театре юного зрителя пройдет премьера. Худрук труппы Евгений Кочетков ставит сказку-мюзикл Игоря Зубкова и Максима Артемьева «Часовщик». Это волшебная новогодняя история с философским подтекстом, затрагивающая вопросы магической природы времени.

Фабула: 31 декабря самые обычные жители самого обычного сказочного городка готовятся встретить Новый год. Но есть кое-кто, кого совсем не радует наступление праздника, - это Старый Год. Ему ведь так не хочется уходить! Он задумал коварный план - добыть волшебные часы и остановить ход времени. Удастся ли злодею погрузить весь мир в безвременье?

В спектакле занята практически вся труппа, роль Часовщика играет Роман Лютиков.

С 17 и по 31 декабря сказку будут показывать в качестве новогодних представлений. 6+