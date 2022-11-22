В Воронеже пропала 14-летняя школьница

Фото из группы: «Регион 36» Фото: Предоставлено

В Воронеже пропала 14-летняя девочка. Об этом сообщил первый казачий поисково-спасательный центр «Регион 36». Ксения Усачева ушла из дома на улице Пеше-Стрелецкой 19 ноября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы подростка: зеленые глаза, рост 170 см, среднее телосложение.

В день пропажи была одета в синие джинсы, черную толстовку с капюшоном и такого же цвета куртку. Обута в черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Ксении, просят позвонить по телефонам: 112 или 8 920 404 60 00.