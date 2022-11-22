Воронежец Владислав Зуев выиграл чемпионата стран СНГ по гиревому спорту

За десять минут Владислав Зуев выполнил 59 подъемов и занял первое место в весовой категории до 68 кг. Фото ЦСП СК Воронежской области.

На берегах Невы состоялся первый в истории чемпионат стран СНГ по гиревому спорту. В нём приняли участие более 150 спортсменов из России, Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Монголии, Таджикистана и Сербии.

Поднялись на пьедестал почёта и триумфаторы недавнего чемпионата и первенства мира, воронежские спортсмены Владислав Зуев и Сергей Синицын. Они выполняли упражнение толчок по длинному циклу (ДЦ).

За десять минут Владислав Зуев выполнил 59 подъёмов и занял первое место в весовой категории до 68 кг. А Сергей Синицын сделал 66 подъёмов в весе до 73 кг и стал в итоге вторым. Тренируются оба спортсмена под руководством Никиты Колесниченко.