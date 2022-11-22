Под Воронежем в колонии-поселении умер осужденный

Региональные СМИ сообщили о побеге осужденного из колонии в Семилуках несколько дней назад. В пресс-службе управления ФСИН по Воронежской области «КП» опровергли эту информацию.

19 ноября сотрудники колонии-поселения в Семилуках осматривали рабочие места осужденных, и выяснилось, что одного из них нет на месте. 20 ноября стало известно, что 48-летний мужчина скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Отметим, что гражданин был осужден за мошенничество. Его срок должен был закончиться 8 декабря.

Напомним, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны. С разрешения администрации учреждения они могут передвигаться без надзора и вне колонии, но в пределах муниципального образования - в данном случае, Семилук. Кроме того, во время выходов на волю осужденные могут не только носить гражданскую одежду, но и иметь при себе деньги.