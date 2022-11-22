В Воронеже стали известны подробности смерти охранника на улице Шишкова

По одной из версий, сотрудник ЧОПа получил удар током из-за неисправного оборудования шлагбаума. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежцы разместили в соцсети кадры, снятые видеорегистратором автомобиля у шлагбаума жилого комплекса «Антоновские яблоки» на улице Шишкова. На них видно, как охранник подходит к турникету, чтобы открыть его, но неожиданно падает и бьется в конвульсиях. К мужчине подбегают прохожие, чтобы помочь ему. Очевидцы сообщили, что мужчина попытки реанимировать охранника оказались безуспешными, мужчина умер. Горожане предположили, что сотрудник ЧОПа получил удар током из-за неисправного оборудования шлагбаума. По другой версии у мужчины произошел сердечный приступ.

Теперь же об инциденте стало известно в региональной инспекции по труду. По данным пресс-службы ведомства, 75-летний охранник ООО «Слово и Дело» был найден мертвым 19 ноября на охраняемом объекте по ул. Шишкова, д. 72б. В настоящее время государственный инспектор труда проводит расследование указанного несчастного случая.