Воронеж сковали 9-бальные пробки вечером 22 ноября

Движение замедлилось на подъезде к Чернавскому мосту с улиц Грамши и 20-летия Октября. Скриншот сервиса "Яндекс-пробки".

Сегодня, 22 ноября, в 18:00 в Воронеже на подъезде к Чернавскому мосту с правого берега и на самой переправе образовалась большая пробка. Причиной временного затора стало массовое ДТП, произошедшее в 14:30.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, водитель на «Рено» не учел погодных условий и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с машиной "Киа-Рио», которая двигалась с правого на левый берег города. По инерции "Киа" столкнулась с "Ладой Калиной", которая в свою очередь въехала в "Фольксваген Туарег". В результате аварии травмы пострадал только один человек – как раз спровоцировавший ДТП водитель «Рено». Его с телесными повреждениями доставили в больницу.

Также движение замедлилось на подъезде к Чернавскому мосту с улиц Грамши и 20-летия Октября, где затор начинается уже от остановки общественного транспорта «Улица Некрасова».