В Воронеже доверчивая дама взяла по указке мошенников кредит на 839 тысяч рублей

За минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано 11 мошенничеств и шесть краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб составил более 2,8 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Так, в ОП № 3 УМВД России Воронежу поступило заявление от 57-летней местной жительницы о том, что неизвестные путем обмана и злоупотреблением доверия похитили у нее деньги.

Потерпевшая пояснила, что 8 ноября этого года ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Лжесотрудник сообщил, что на её имя аферисты пытаются незаконно оформить кредит. Чтобы обезопасить свой счет, мошенники порекомендовали женщине оформить займ самой и отправить все деньги на резервные счета. Потерпевшая так и поступила: оформила кредит на 839 219 рублей и, сама того не подозревая, тремя переводами направила их прямиком мошенникам. Злоумышленники пытались уговорить местную жительницу оформить еще несколько займов, но женщину предупредили бдительные сотрудники банка о возможном мошенничестве. Осознав, что её обманули, 21 ноября потерпевшая обратилась с заявлением в местный отдел полиции.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Важно быть осторожными при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг. О совершенных в отношении вас противоправных действиях, необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.