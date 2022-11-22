В Воронежской области появились еще шесть камер фотовидеофиксации нарушений ПДД

Камеры способствуют профилактике ДТП. Фото из телеграм-канала департамента дорожной деятельности региона.

В этом месяце на дорогах Воронежской области были установлены шесть комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает телеграм-канал департамента дорожной деятельности региона.

Четыре из них расположены в Воронеже по адресам:

- пересечение ул. Плехановской и пл. Ленина (пл. Ленина 8),

- пересечение ул. Степана Разина, ул. Большая Манежная и ул. Сакко и Ванцетти;

- пересечение Ленинского проспекта и ул. Арзамасская;

- пересечение ул. Ворошилова и ул. Матросова.

Два комплекса установлены в Россоши (Ростовское шоссе, км 208+850 автомобильной дороги «Воронеж - Луганск») и в Новоусманском муниципальном районе (км 10+870 автомобильной дороги «М «Дон» - Малая Приваловка - гр. Липецкой области»).