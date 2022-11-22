В Воронеже до 26 ноября будут отключать электричество во всех районах

Света во многих домах Воронежа в дни до субботы, 26 ноября, не будет с утра до вечера. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже со вторника, 22 ноября, до субботы, 26 ноября, с 8.00 до 17.00 будут проводить отключения электричества в нескольких сотнях домов во всех районах города. Они не вызваны авариями или какими-либо иными ЧП. Свет отключат для проведения плановых работ – установки новых интеллектуальных приборов учета, а также модернизацией оборудования.

К примеру, 22 ноября без электричества остались более 750 домов. В основном, света не будет на улицах Гремяченская, Маршала Шапошникова, Шиловская и Есенина.

23 ноября без света останутся жители еще более 80 домов, а 24 ноября – 330. В эти дни самые массовые отключения будут на улицах Степана Солодовникова, Профессора Харина и Средняя и в жилом массиве Лесная поляна.

25 ноября электричества не будет у жителей более 400 домов на улицах Куйбышева, Молодежная, Подгоренская, Тульская, Рязанская, Тамбовская и нескольких других.

В субботу, 26 ноября, свет отключат в 258 домах, в основном на улицах Вольная, Загородная и Керамическая.

Полный график отключений смотрите по ссылке