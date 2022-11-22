В Воронеже на Чернавском мосту в столкновении четырех машин пострадал один человек

По предварительным данным, сегодня, 22 ноября, примерно в 14:30 в Воронеже у дома № 87e по улице Пролетарской водитель автомобиля "Рено" двигался с левого на правый берег по Чернавскому мосту.

- Мужчина не учел погодных условий и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с машиной "Киа-Рио», которое двигалось с правого на левый берег города, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По инерции "Киа" столкнулась с "Ладой Калиной", которая в свою очередь въехала в "Фольксваген Туарег". В результате ДТП водитель "Рено" получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.