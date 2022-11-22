Воронежские оперативники задержали афериста, обманывавшего пенсионерок

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Борисоглебску совместно с коллегами из управления уголовного розыска регионального главка задержали в столичном регионе 34-летнего жителя Архангельской области, подозреваемого в серии мошенничеств под предлогом оказания помощи родственнику, попавшему в ДТП. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что 2 ноября этого года на телефон 79-летней жительницы Борисоглебска позвонила, якобы, её дочь и сообщила, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Затем звонившая передала трубку мужчине, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он потребовал за урегулирование инцидента и непривлечение к уголовной ответственности родственницы 400 тысяч рублей. Деньги необходимо было передать его помощнику, который подойдет к квартире. Испуганная пенсионерка согласилась на все условия и выполнила все в точности, как ей сказали. Она дождалась курьера в подъезде и передала ему наличные. Лишь после того как все требования были выполнены, пенсионерка решила позвонить дочери, от которой и узнала, что стала жертвой мошенников.

Установлена причастность афериста еще к двум аналогичным преступлениям, совершенным на территории города Борисоглебска. Общая сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей. Задержанный пояснил, что в интернете нашел работу курьером. По телефону работодатель сообщал адреса, в которых он должен был забирать деньги, а после переводить их на определенные банковские счета, получая с каждой суммы пять процентов. Курьер-аферист находится в изоляторе временного содержания. В соответствии с частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до шести лет тюрьмы.