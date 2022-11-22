За кражу часов воронежцу «светит» до семи лет тюрьмы

В августе этого года в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Воронежу обратился 22-летний житель Северного микрорайона с заявлением о совершенном ограблении. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевший пояснил, что ранним утром возвращался домой и около своего дома, расположенного по улице 60 Армии, встретил незнакомого гражданина. Между мужчинами возник словесный конфликт, во время которого незнакомец зашел вслед за потерпевшим в подъезд и ударил его рукой по лицу. Заявитель потерял равновесие и упал, после чего нападавший отнял у него наручные часы и скрылся. Причиненный ущерб составил около 15 тысяч рублей.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Стражи порядка выяснили, что мужчина воспользовался внешним сходством с родным братом и длительное время жил по его документам в другом регионе. Накануне оперативники установили, что подозреваемый намерен сменить место проживания. Совместно с коллегами из транспортной полиции Оренбургской области злоумышленник был задержан на железнодорожном вокзале при посадке в поезд. Им оказался неоднократно судимый за кражи 24-летний житель областного центра.

В отделе полиции задержанный во всем сознался и пояснил, что похищенные часы продал, а вырученные деньги потратил на личные цели. В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» подозреваемому, который сейчас находится в изоляторе временного содержания, грозит лишение свободы на срок до семи лет.