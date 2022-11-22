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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 10:49

В Воронеже подросток забил до смерти мужчину за отказ дать ему сигарету

А еще он жестоко избил прохожего
Юрий КОЗЛОВ
Сотрудники СК проводят следственный эксперимент.

Сотрудники СК проводят следственный эксперимент.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 18-летнего воронежца. Его обвиняют в избиении одного мужчины до смерти, а другого – с причинением легкого вреда здоровью.

По данным следствия, вечером 14 марта пьяный парень, тогда еще 17-летний, с приятелем шел в Воронеже по улице Семилукской. Молодые люди встретили незнакомого им 52-летнего мужчину. Они попросили у него сигарету. Прохожий отказался. Тогда 17-летний подросток жестоко избил его.

52-летнему мужчине пытался помочь другой прохожий. Но и он получил бутылкой и кулаком по голове от агрессивного подростка.

Обоих мужчин увезли в больницу. Но если травма 35-летнего была не очень тяжелой, то у 52-летнего она оказалась смертельной. Врачи боролись за его жизнь два дня, но спасти не смогли. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

На предварительном следствии 18-летний воронежец признал вину. Его арестовали. Подтверждают вину молодого человека показания свидетелей и избитого мужчины, а также результаты проведенных экспертиз.