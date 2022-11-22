Воронежцы завоевали 12 наград на чемпионате и первенстве ЦФО по кудо

Воронежский старт был отборочным на первенство и чемпионат России, которые пройдут в Москве. Фото ЦСП СК региона.

В активе воронежцев сразу 12 медалей. Среди мужчин победителем в своей группе стал Леонид Чумаков, а Денис Арзамасцев и Сергей Будник завоевали серебро. Бронзовая награда на счету Дениса Крутоверцева. Среди юниоров победу праздновал Даниил Усов.

Достойно выступили на турнире и юные воронежцы. Среди юношей 14-15 лет Дмитрий Карасёв завоевал золотую медаль, серебряным призёром стал Руслан Крылов, а бронзовым - Максим Калашников. В категории юношей 12-13 лет Дмитрий Романов стал победителем, Кирилл Баланин занял второе место, а Дмитрий Дюльгер и Ильдар Хайдаров финишировали третьими.

Этот старт был отборочным на первенство и чемпионат России, которые пройдут в Москве. Первенство состоится в начале декабря, а чемпионат - в феврале 2023 года. Путевки туда получили спортсмены, занявшие первые два места на воронежском турнире.