Юные актеры покажут воронежцам спектакль-настроение

афиша ВКЗ

18 декабря в малом зале ВКЗ покажут спектакль «Небо над небом». Его поставил с воспитанниками студии «Театральная, 17» режиссер Александр Новиков.

Это тонкий и ироничный спектакль-настроение с оригинальной пластикой, театральными, психологическими и философскими цитатами. Он вдохновлен творчеством выдающихся деятелей искусства: художников Рене Магритта и Франсиско Гойи, писателей Франца Кафки и Германа Гессе, танцовщицы и хореографа Пины Бауш, театрального режиссера Филиппа Жанти. «Небо над Небом» - необычное место, где рождаются гении. Они способны жить в высшей реальности, в которой сняты противоречия, и которая делает возможным «магическое» восприятие действительности, то есть театр.

Эскиз спектакля «Небо над Небом» воронежские студийцы показали в 2017 году на Всероссийском фестивале «Оперение» в Сочи. Премьера готового спектакля состоялась на фестивале «Маршак».

Начало в 12.00, 12+