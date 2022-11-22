Расчленителю воронежского профессора смягчили приговор

Фото - соцсети

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в апелляции смягчил приговор одному из убийц профессора ВГУ Вячеслава Кузнецова. Дмитрий Быковской, который так и не признал свою вину, вместо 21 года колонии строго режима, проведет в заточении 20 лет. Апелляцию судья Зоя Михеева рассмотрела 17 ноября.

Напомним Быковский вместе со своим приятелем айтишником Александром Харламовым в корыстных целях убили преподавателя химфака ВГУ Вячеслава Кузнецова. Ученого усыпили хлороформом, пока прижимали к его рту тряпку, сломали подъязычную кость. А когда поняли, что тот умер, вынесли его из квартиры, перевезли в съемное жилье, затем расчленили и мариновали части тела в двух бочках с соляной кислотой.

Оказалось, что с профессором приятели расправились ради наживы. Дмитрий Быковский близко общался с Кузнецовым и знал о его накоплениях. После убийства они жили на деньги профессора, пока их не вычислили силовики. На балконе одной из многоэтажек на Левом берегу они нашли останки 57-летнего Вячеслава Кузнецова.

Приговор убийца вынесли 15 февраля 2022 года. Быковского лишили свободы на 21 год, а Харламова - на 19 лет. В обоих случаях - с ограничением свободы на 1,5 года. Также они должны были выплатить более 1,9 млн рублей за причиненный ущерб и еще 150 тысяч - за моральный вред.