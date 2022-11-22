Юные артисты станцуют воронежцам «Щелкунчика»

афиша ВКЗ

Во всем мире принято устраивать предновогодние показы «Щелкунчика». Столица Черноземья не является исключением, и в канун Нового года воронежцам тоже покажут эту волшебную рождественскую историю. Балет в двух актах на гениальную музыку Чайковского по либретто Мариуса Петипа представят на сцене ВКЗ студенты хореографического училища.

Атмосфера праздника и тайны, чудесные превращения и ожившие игрушки в балетном прочтении Бориса Мягкова захватывают зрителей с самого начала. История о доброте, отваге и благородстве, приснившаяся девочке Маше в Рождественскую ночь, станет прекрасным подарком и большим, и маленьким зрителям.

Балет покажут в ВКЗ 29 и 30 декабря в 11.00 и 14.00, 0+