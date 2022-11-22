За убийство напильником воронежца осудили на 7,5 лет тюрьмы

Орудие преступления. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

65-летний житель Бутурлиновского района признан виновным по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Судом и следствием установлено, что 1 мая 2021 года обвиняемый находился во дворе своего частного дома на улице Рабочая села Чулок. Когда он увидел проходившего мимо 63-летнего местного жителя, то решил выяснить с ним отношения. Дело в том, что прохожий ранее обокрал своего земляка. После словесной перепалки обвиняемый зашел во двое к своему неприятелю, где избил его, совершив несколько ударов руками и напильником (он прихватил его из дома) по различным частям тела, включая голову. После чего скрылся с места.

Соседи пострадавшего вызвали «скорую помощь», он был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, через три недели скончался от полученных телесных повреждений. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы. Приговором суда виновный осужден к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Правда, у подсудимого еще есть время на апелляцию.