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НовостиОбщество22 ноября 2022 9:21

В Воронежской области женщинам до 28 лет при рождении второго ребенка дадут 200 тысяч рублей

В 2022 году эти региональные выплаты должны получить 1 264 семьи
Юрий КОЗЛОВ
Рождение второго ребенка будут еще больше поощрять материально.

Рождение второго ребенка будут еще больше поощрять материально.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщины до 28 лет, живущие в Воронежской области не менее года, при рождении второго ребенка получили право на получении региональной выплаты в 200 тысяч рублей в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в правительстве Воронежской области.

Этими деньгами молодые семьи могут распорядиться по своему усмотрению. Могут, к примеру, потратить не только на улучшение жилищных условий, но и на покупку необходимых вещей.

Для назначения выплаты можно обратиться с заявлением в соцзащиту по месту жительства или в МФЦ, предоставив минимальный комплект документов. Каких, можно уточнить с помощью предварительного звонка.

В 2022 году по 200 тысяч рублей должны получить 1 264 семьи.