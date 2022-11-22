Воронежец Артем Носиков выиграл первенство России по гребле на байдарках и каноэ

Юлия Калинина (справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Спортсмены до 19 лет выступали в одиночках на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. В активе воронежцев четыре призовых места.

На дистанции 2000 метров байдарочник Артемий Носиков пришёл к финишу первым. Он прошёл отрезок за 8 минут 15,650 секунды. Почти на 4 секунды отстал от него серебряный призёр соревнований Глеб Гугнин из Липецкой области. Ему в свою очередь буквально 0,097 секунды уступил еще один воронежец Никита Григоров, ставший в итоге третьим.

В активе Носикова еще одна награда – он стал вторым на дистанции 500 м с результатом 1 минута 49,245 секунды. Победителю соревнований, Богдану Удалову из Приморского края, наш спортсмен уступил 0,158 секунды. Третьим стал Иван Новожилов из Тверской области.

У юниорок на этой же дистанции бронзу выиграла Юлия Калинина. Она финишировала с временем 2 минуты 8,657 секунды. Вперёд наша байдарочница пропустила тверскую спортсменку Яну Васильеву и новгородскую спортсменку Елизавету Раевскую, которые заняли первое и второе места соответственно.

По итогам этих соревнований Носиков, Руслан Студент, Никита Григоров, Александр Попов, Арсений Козак, Юлия Калинина и Влада Мартынова отобрались сборную России (юношеский состав) для подготовки к всероссийским соревнованиям 2023 года.