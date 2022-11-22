В Воронеже увеличилось число пострадавших в аварии с двумя иномарками

Машины после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Воронежские полицейские сообщили об увеличении числа пострадавших в аварии на улице, случившейся 21 ноября в 8.10 у дома № 34 по улице 206 Стрелковой Дивизии. Там водитель «Ниссана» вылетел на встречную полосу и врезался в «Джили Кулрей».

Сначала сообщали об одном пострадавшем – 35-летнем пассажире «Ниссана», жителе Воронежа. Оказалось, что госпитализирован еще и его 53-летний земляк, ехавший вместе с ним. 40-летняя женщина, рулившая «Джили», пришла в больницу сама. Таким образом, серьезных травм в аварии не получил только водитель «Ниссана».