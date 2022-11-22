Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 8:33

В Воронеже открыть движение по Остужевской развязке планируют 26 ноября

Точное время пока не сообщают
Олег КУЗНЕЦОВ
Работы на Остужевской развязке подходят к концу.

Работы на Остужевской развязке подходят к концу.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В мэрии сообщили об организации временного кругового движения на перекрестке улиц Минской и Остужева после того, как строители выполнили очередной этап реконструкции развязки. Не за горами и ее полноценное открытие. На отремонтированном мосту планируют разрешить ездить уже в субботу, 26 ноября.

В городской администрации предупреждают: движение по новой развязке организуют по принципу, отличающемуся от правил, действующих на других воронежских «кольцах». Водителям на первых порах нужно будет внимательно следить за информацией на щитах при подъезде к новому участку трассы и на дорожных знаках направления по полосам.

Водителям придется привыкать к новой схеме движения.

Водителям придется привыкать к новой схеме движения.

Фото: с сайта мэрии Воронежа

Шоферам нужно будет заранее занимать правильную полосу движения на дороге, с которой они въезжают на кольцо.

О точном времени начала движения по новой схеме сообщат позднее.