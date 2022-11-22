Исполняющим обязанности руководителя управления ЖКХ назначили Игоря Черенкова

Останется ли Игорь Черенков на посту руководителя городского управления ЖКХ, пока неясно. Фото: Юрий КОЗЛОВ

И.о. руководителя управления жилищного-коммунального хозяйства администрации Воронежа стал Игорь Черенков. Изменения в соответствующий раздел на сайте мэрии уже внесли.

В управлении информации администрации отметили, что, строго говоря, это новость недельной давности. Автоматически после ухода Дмитрия Соломахи (он стал руководителем регионального отделения государственной жилищной инспекции) и.о. стал его заместитель. То есть Игорь Черенков. Когда окончательно определятся с новым руководителем управления, пока неясно.

Для Черенкова это не новая работа. Он уже возглавлял это ведомство с конца ноября 2013-го по март 2017 года. Игорь Васильевич вынужден был уйти в отставку из-за плохой очистки крыш от сосулек – только за десять дней зимы 2017 года от их падения пострадали 11 человек.