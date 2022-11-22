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НовостиОбщество22 ноября 2022 7:31

В Воронеже после полутора суток простоя вернулись на маршруты троллейбусы

Они не ездили из-за «ледяного» дождя
Юрий КОЗЛОВ
Так троллейбусы ездили 19 ноября. Фото: кадр с видео.

Так троллейбусы ездили 19 ноября. Фото: кадр с видео.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Во вторник, 22 ноября, после улучшения погоды (дождь не прекратился, но повысилась температура) снова вышли на маршрут все воронежские троллейбусы. Об этом сообщили в управлении информации мэрии. Напомним, их движение приостановили из-за «ледяного» дождя. Контактные сети обледенели, искрили, что могло привести к поломке машин.

Движение троллейбусов приостановили 20 ноября. Утром 21-го их выпустили на маршруты, но ненадолго. Снова начался «ледяной» дождь. И еще до обеденного времени «рогатые» опять вернулись в депо. Надеемся, что теперь водителям троллейбусов ничего не помешает спокойно работать.