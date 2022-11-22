В Воронежской области водитель «Лады» врезался в деревья: ранена пассажирка

Основной удар пришелся на багажник. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 21 ноября, в 11.15 в Эртильском районе на 60 километре дороги Курск-Борисоглебск-Панино-Эртиль случилась авария. 36-летний житель Лискинского района, руливший ВАЗ-21102, потерял контроль над машиной. Автомобиль сначала выехал на обочину, потом, видимо, после резкого поворота вылетел на встречную полосу. А затем съехал с дороги и врезался в деревья.

Водитель серьезных травм в аварии не получил. А вот его пассажирку, 39-летнюю жительницу Лискинского района, увезли в больницу.

Машина, видимо, просто не удержалась на скользкой дороге. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему мужчина не справился с управлением «Ладой».