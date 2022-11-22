Из-за санкций воронежцы столкнулись с банковскими трудностями

С начала 2022 года жители Воронежской области направили в Банк России 3300 жалоб. В сравнении с прошлым годом обращений стало на 20% больше. На рост жалоб повлияло введение санкций. C ними было связано каждое десятое обращение. Пик пришёлся на апрель, а в сентябре их стало заметно меньше. Люди жаловались на комиссии за валютные переводы, отказы выдавать деньги со счёта и сложности с обменом валют.

Нередко люди не соглашались с условиями заключённых договоров и были недовольны качеством обслуживания.

В то же время стало меньше жалоб на потребительское кредитование и ипотеку. Это можно объяснить тем, что воронежцы реже брали деньги у банков, а также принятыми мерами против навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора.

Каждое четвёртое обращение жителей региона касалось работы страховых компаний. Большинство из них связано с ОСАГО. Чаще всего проблемы были с заключением договора из-за неверного применения коэффициента бонус-малус.

Каждое седьмое обращение воронежцев в Банк России касалось микрофинансовых организаций. При этом количество жалоб на навязывание дополнительных услуг в МФО сократилось на треть.

Из-за санкций за год стало на порядок больше обращений, связанных с субъектами рынка ценных бумаг. Их касалась каждая тридцатая жалоба.

В своих обращениях воронежцы сообщали и о недобросовестных продажах. В основном это было навязывание инвестиционного и накопительного страхования жизни. Решить эту проблему должно вступившее в силу в конце сентября указание о порядке приостановки продаж и возврате клиентам денег за продукт, информация о котором преднамеренно искажалась, чтобы его приобрели.

- Теперь регулятор может приостанавливать такие продажи до устранения нарушений, а если клиент понес финансовые убытки — требовать от банка их возместить, — отмечает Максим Толубаев, эксперт по финансовому рынку воронежского отделения Банка России.

В воронежском отделении Банк России напомнили, что обращение можно направить через интернет-приёмную. Проконсультироваться по всем вопросам о финансовых продуктах и услугах можно в мобильном приложении «ЦБ-онлайн». Кроме того звонки принимают и на горячую линию по номеру 8-800-300-30-00. Телефон работает круглосуточно.