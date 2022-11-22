В Воронеже женщина тяжело ранила ножом бывшего мужа

Женщину, ударившую ножом мужа, задержали, решают вопрос об ее аресте. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 20 ноября, в одном из домов на улице 45 Стрелковой Дивизии случилась трагедия. К 40-летней женщине в гости пришел ее бывший муж-ровесник. Он был пьян. Женщина, которая, видимо и раньше из-за пристрастия супруга к выпивке много натерпелась, схватила нож и ударила нежеланного гостя в грудь. Потом сама же вызвала скорую.

Мужчину отвезли в больницу. Врачи определили, что ранение тяжелое. Из приемного отделения больницы позвонили в полицию. Стражи порядка задержали его бывшую жену, в квартире нашли орудие преступления – нож, его изъяли.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об аресте женщины. Ей грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.