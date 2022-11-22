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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:20

В Воронеже открыли мемориальную доску геройски погибшему в бою на Украине Александру Крынину

Она теперь висит на здании Михайловского кадетского корпуса, где он учился
Олег КУЗНЕЦОВ
Церемония открытия мемориальной доски Александру Крынину.

Церемония открытия мемориальной доски Александру Крынину.

Фото: КОУ ВО "Михайловский кадетский корпус" ВКонтакте.

В Михайловском кадетском корпусе (улица Космонавтов, 44а) теперь есть мемориальная доска, посвященная герою-выпускнику. Александр Крынин окончил это учебное заведение в 2013 году. А весной 2022-го геройски погиб в бою под Харьковом. Когда ВСУ штурмовали село Малая Рогань, старший лейтенант Крынин уничтожил десять противников и подбил бронемашину пехоты. Но получил много ран, спасти его не удалось.

На церемонии открытия мемориальной доски были жена Александра Марья с сыном Леонидом и бабушка Любовь Васильевна, а также представители власти и общественных организаций.

Директор Михайловского кадетского корпуса Валерий Авдеев заявил, что теперь кадетам на уроках мужества рассказывают о подвиге своего выпускника.