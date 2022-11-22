В Воронеже открыли мемориальную доску геройски погибшему в бою на Украине Александру Крынину

Церемония открытия мемориальной доски Александру Крынину. Фото: КОУ ВО "Михайловский кадетский корпус" ВКонтакте.

В Михайловском кадетском корпусе (улица Космонавтов, 44а) теперь есть мемориальная доска, посвященная герою-выпускнику. Александр Крынин окончил это учебное заведение в 2013 году. А весной 2022-го геройски погиб в бою под Харьковом. Когда ВСУ штурмовали село Малая Рогань, старший лейтенант Крынин уничтожил десять противников и подбил бронемашину пехоты. Но получил много ран, спасти его не удалось.

На церемонии открытия мемориальной доски были жена Александра Марья с сыном Леонидом и бабушка Любовь Васильевна, а также представители власти и общественных организаций.

Директор Михайловского кадетского корпуса Валерий Авдеев заявил, что теперь кадетам на уроках мужества рассказывают о подвиге своего выпускника.