В Воронежской области за сутки случилось шесть крупных пожаров, на одном погиб мужчина

В Борисоглебске на пожаре погиб мужчина, его личность пока не установили. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

За сутки 21 ноября в Воронежской области случилось шесть крупных пожаров.

В 21.47 загорелся дом в Борисоглебске на Элеваторном проезде. На место ЧП выезжали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. С огнем они справились в 21.51. Пламя успело повредить сарай 10х5м на площади 10 кв.м. На месте пожара обнаружили труп мужчины. Его личность и причину пожара сейчас выясняют.

А в 14.21 в Борисоглебске вспыхнул жилой дом на улице Первомайской. Туда также выезжали восемь специалистов МЧС на двух пожарных машинах. Пламя потушили в 14.32. Огонь успел уничтожить в доме 11х8м вещи по всей площади кухни 3х4м.

Ранее в 13.26 пожар случился в Воронеже. Загорелась квартира на первом этаже многоквартирного жилом доме № 66 по улице Урицкого. На месте ЧП работали шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Огонь ликвидировали в 13.40. Пламя повредило вещи на площади 2 кв.м.

Еще три пожара случились в Воронежской области.

В 9.44 в дежурную часть МЧС сообщили о возгорании в селе Бутырки Репьевского района на улице 60 лет Октября. Там вспыхнул жилой дом 4х10м. На пожар выезжали восемь специалистов МЧС на двух машинах. С огнем справились в 9.55. Пламя успело слизать потолок на площади 1 кв.м. в помещении котельной.

В 14.46 загорелся жилой дом 5х10м в поселке Абрамовка Таловского района на улице Карла Маркса. Там работали шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Пламя потушили в 15.10. Огонь уничтожил веранду 4х4 м.

В 17.38 в Эртиле на улице 40 лет Октября вспыхнул двухквартирный жилой дом 6х8м. На место ЧП выезжали восемь специалистов МЧС на двух пожарных машинах. С огнем справились в 17.48. Пламя успело повредить комнату 4х4м и потолок на площади 1 кв.м.

На всех этих пяти пожарах пострадавших не было.