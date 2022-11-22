Воронежский фестиваль «Раменье-Опера» стал победителем национальной премии Russian Event Awards

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Третий театральный фестиваль «Раменье-Опера», который прошел в конце августа 2022-го у стен замка Ольденбургских, высоко оценили эксперты XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Финал ее прошел 19 ноября в Нижнем Новогороде. Двухдневный музыкальный опен-эйр в Рамони, который проводят совместно Воронежский театр оперы и балета и Дворцовый комплекс Ольденбургских, занял третье место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства - население до 100 000».

фото из аккаунта дворцового комплекса Ольденбургских

В 2022 году на соискание XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было заявлено 604 проекта из 62 регионов России. В финал вышли 314 проекта из 55 регионов страны.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, третий летний театральный фестиваль «Раменье-Опера» был посвящен 350-летнему юбилею Петра I. 27 августа под открытым небом у стен дворца Ольденбургских зрители увидели оперу Геннадия Ставонина «Виват, Россия!», рассказывающую о периоде строительства в Воронеже первого российского военного флота. А 28 августа впервые на фестивале показали балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.