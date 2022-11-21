Мариупольский оркестр завершил турне по центру России концертом в Воронеже

Мариупольский оркестр на протяжении более полутора часов радовал публику разнообразными творческими находками. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 21 ноября, в Воронеже на сцене городского дома культуры состоялся концерт мариупольского эстрадно-симфонического оркестра.

- Оркестр был создан 1 июля этого года в Мариуполе из местных жителей, которые, не смотря на все трудности, остаются в родном регионе, - рассказал «КП» заместитель генерального директора донецкой филармонии Дмитрий Карась. – Оркестр закрепили за нашей филармонией, потому что музыкантам нужно как-то жить.

Именно в Воронеже завершился дебютный гастрольный тур оркестра. Начался он в Волгограде, далее мариупольцы радовали своим мастерством жителей Камышина, Пензы, Саранска, Саратова и Тамбова.

- Несмотря на ненастную погоду, мы смогли посмотреть Воронеж перед концертом, - пояснил Дмитрий Карась. – К примеру, в музее музыкальных инструментов в ЦДК нам подарили воронежский дудук, который займет достойное место в музее донецкой филармонии. Очень надеемся, что мы станет постоянными гостями в Воронеже.

Стоит отметить, что сегодняшний концерт вызвал настоящий фурор у воронежских ценителей музыки. Мариупольский оркестр на протяжении более полутора часов радовал публику разнообразными творческими находками – аранжировками различных мировых хитов (Стиви Уандера, Дюка Эллингтона, Хавьера Кугата и других). Зал рукоплескал попурри из всенародно любимой «Бриллиантовой руки». Шквал аплодисментов вызвало исполнение «Призрака оперы» из одноименного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера. А апофеозом бенефиса мариупольцев в Воронеже стали проникновенные стихи про истинно русских и песня про Донбасс.