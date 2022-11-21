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НовостиЗвезды21 ноября 2022 20:15

Мариупольский оркестр завершил турне по центру России концертом в Воронеже

Музыканты из соседнего региона подарили гостям воронежского ГДК патриотический вечер
Алексей СЕРГУНИН
Мариупольский оркестр на протяжении более полутора часов радовал публику разнообразными творческими находками.

Мариупольский оркестр на протяжении более полутора часов радовал публику разнообразными творческими находками.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 21 ноября, в Воронеже на сцене городского дома культуры состоялся концерт мариупольского эстрадно-симфонического оркестра.

- Оркестр был создан 1 июля этого года в Мариуполе из местных жителей, которые, не смотря на все трудности, остаются в родном регионе, - рассказал «КП» заместитель генерального директора донецкой филармонии Дмитрий Карась. – Оркестр закрепили за нашей филармонией, потому что музыкантам нужно как-то жить.

Именно в Воронеже завершился дебютный гастрольный тур оркестра. Начался он в Волгограде, далее мариупольцы радовали своим мастерством жителей Камышина, Пензы, Саранска, Саратова и Тамбова.

- Несмотря на ненастную погоду, мы смогли посмотреть Воронеж перед концертом, - пояснил Дмитрий Карась. – К примеру, в музее музыкальных инструментов в ЦДК нам подарили воронежский дудук, который займет достойное место в музее донецкой филармонии. Очень надеемся, что мы станет постоянными гостями в Воронеже.

Стоит отметить, что сегодняшний концерт вызвал настоящий фурор у воронежских ценителей музыки. Мариупольский оркестр на протяжении более полутора часов радовал публику разнообразными творческими находками – аранжировками различных мировых хитов (Стиви Уандера, Дюка Эллингтона, Хавьера Кугата и других). Зал рукоплескал попурри из всенародно любимой «Бриллиантовой руки». Шквал аплодисментов вызвало исполнение «Призрака оперы» из одноименного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера. А апофеозом бенефиса мариупольцев в Воронеже стали проникновенные стихи про истинно русских и песня про Донбасс.