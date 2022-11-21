Спектакль воронежского театра получил спецприз оперной премии "Онегин"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 ноября в Санкт-Петербурге на исторической сцене Мариинского театра прошла церемония вручения VII Национальной оперной премии «Онегин». Среди номинантов были спектакль Воронежского театра оперы и балета - детская опера Равеля «Дитя и волшебство», премьера которой состоялась в октябре 2021 года, и ведущий солист оперной труппы Воронежского ТОБ Артем Борисенко за исполнение партии Петра Алексеевича в опере «Виват, Россия!» воронежского композитора Геннадия Ставонина, поставленной к 350-летию Петра I.

Постановка «Дитя и волшебство» получила специальный приз «Фаворит», который вручается во второй раз по итогам онлайн-голосования зрителей на официальном сайте премии!

Воронежский театр впервые в своей практике выпустил полноценную оперу для детской аудитории. Равель в принципе редкость для воронежской сцены, к тому же очень сложный спектакль - это масштабное разноплановое полотно со сложным музыкальным материалом. Авторам спектакля - режиссеру Андрею Цветкову-Толбину и дирижеру Арифу Дадашеву - удалось создать спектакль, который смог заинтересовать не только современных детей, но и экспертов престижной театральной премии, а также большую онлайн-аудиторию любителей оперного жанра.

- Участие спектакля в номинации престижной премии - это хороший результат, большая радость и гордость. Это экстра сложная опера для оркестра и солистов. У нас была задача за короткий срок подготовить оркестр. И я доволен музыкантами и солистами. Радостно быть причастным к тому, что происходит в театре. Надеюсь, сделаем много интересных работ, которые полюбятся зрителям, подведем оперу в целом до такого же уровня! - отметил Ариф Дадашев.

- То, что спектакль «Дитя и волшебство» отмечен премией «Онегин», показывает, что мы можем конкурировать, - сказал худрук Воронежского ТОБ Александр Литягин.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, у воронежцев до этого было две премии "Онегин": в 2016-м солист Игорь Горностаев получил награду за партию Лепорелло в опере "Дон Жуан", поставленной Михаилом Бычковым, кроме того, в 2019-м Игоря Горностаева вместе с Екатериной Гавриловой наградили "Онегиным" за серию благотворительных концертов.