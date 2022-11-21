Главой Кантемировского района Воронежской области переизбрали Владимира Покусаева

Покусаев руководит районом с 2010 года Фото: предоставлено администрацией Кантемировского района.

Главой Кантемировского муниципального района переизбрали Владимира Покусаева. Такое решение приняли на заседании Совета народных депутатов. Об этом сообщили на официальном сайте райадминистрации.

Ранее Покусаев победил во время конкурса на замещение должности. Его конкурентом был глава Бондаревского сельского поселения Вадим Лесников. Комиссия из восьми человек отдала предпочтение Покусаеву.

Районом Владимир Покусаев руководит с 2010 года. Ранее 25 лет он был председателем колхоза «Правда» в селе Новомарковка.

Отметим, Покусаев родился в Новомарковке 5 июня 1952 года. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт. Прошел трудовой путь от инженера по эксплуатации машино-тракторного парка в колхозе до главы муниципалитета.