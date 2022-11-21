В Воронежской области реализуют 13 инвестпроектов на 28,5 млрд рублей

В 2022 году в Воронежской области приступили к реализации 13 инвестиционных проектов на 28,5 млрд рублей. Новые предприятия обеспечат более 2 тыс. рабочих мест со средней зарплатой от 43 до 90 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил региональный Инвестиционный портал в понедельник, 21 ноября.

Среди самых крупных проектов производство по выращиванию огурцов «Тепличный комплекс «Воронежский» с инвестициями в 15 млрд рублей, производство изделий для космических кораблей «Аэрокосмические композитные технологии» с вложениями в 3,5 млрд рублей, а также проект ООО «Воронежский шампиньон», который построит предприятие за 3,1 млрд рублей.

Кроме того, в регионе появятся производства энергооборудования для атомной и нефтегазовой отрасли, металлоконструкций, пончиков и так далее. Сумма инвестиций варьирует от 196,1 млн до 1,9 млрд рублей.

Кроме того, сейчас к презентации губернатору готовят еще 7 инвестпроектов на 35,5 млрд рублей. Речь идет о проектах туристического кластера, промышленного производства и предприятий пищевой промышленности.