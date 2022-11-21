Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт21 ноября 2022 15:30

Болельщики воронежского «Факела» могут бесплатно съездить в Самару на матч с «Крыльями Советов»

Клуб предоставит для них два автобуса
Юрий КОЗЛОВ
На матч, который для "Факела" уже ничего не решает, видимо, поедут самые преданные болельщики.

На матч, который для "Факела" уже ничего не решает, видимо, поедут самые преданные болельщики.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фан-клуб «Факела» при поддержке клуба организует бесплатный выезд на заключительный матч группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов». Игра состоится в Самаре на стадионе «Солидарность арена» (ул. Демократическая, 57) в воскресенье, 27 ноября, в 16:00 по московскому времени (по местному в 17.00). Напомним, «Факел» досрочно занял последнее четвертое место в своей группе и в этом матче будет решать вопрос разве что своего престижа. Неприлично завершать год крупным проигрышем.

Для болельщиков клуб выделит два автобуса. Количество мест ограничено. Чтобы записаться на выезд, нужно прийти в фан-клуб (ул. Чайковского, 5), назвать свое имя, фамилию и дату рождения и показать документ, удостоверяющий личность. Запись начинается во вторник, 22 ноября. Фан-клуб работает с 10 до 18 часов с понедельника по пятницу. Место сбора и время отправки автобусов можно будет уточнить у руководителя фан-клуба при записи.

На выезд допускаются болельщики от 18 лет и старше, в поездку нужно взять документ, удостоверяющий личность. В автобусы не пустят людей в алкогольном и наркотическом опьянении.

Билеты для болельщиков «Факела» будут бесплатными. Пассажиры автобусов получат их, когда приедут в Самару. Те, кто захочет добраться до города на Волге самостоятельно, смогут взять билеты около стадиона перед матчем у руководителя фан-клуба. Для воронежских любителей футбола выделили места на гостевом секторе (B-530). Вход на арену – Gate 1. Для прохода на матч Карта болельщика не требуется.

Остальные подробности – в группе фан-клуба в ВК