Болельщики воронежского «Факела» могут бесплатно съездить в Самару на матч с «Крыльями Советов»

На матч, который для "Факела" уже ничего не решает, видимо, поедут самые преданные болельщики. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фан-клуб «Факела» при поддержке клуба организует бесплатный выезд на заключительный матч группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов». Игра состоится в Самаре на стадионе «Солидарность арена» (ул. Демократическая, 57) в воскресенье, 27 ноября, в 16:00 по московскому времени (по местному в 17.00). Напомним, «Факел» досрочно занял последнее четвертое место в своей группе и в этом матче будет решать вопрос разве что своего престижа. Неприлично завершать год крупным проигрышем.

Для болельщиков клуб выделит два автобуса. Количество мест ограничено. Чтобы записаться на выезд, нужно прийти в фан-клуб (ул. Чайковского, 5), назвать свое имя, фамилию и дату рождения и показать документ, удостоверяющий личность. Запись начинается во вторник, 22 ноября. Фан-клуб работает с 10 до 18 часов с понедельника по пятницу. Место сбора и время отправки автобусов можно будет уточнить у руководителя фан-клуба при записи.

На выезд допускаются болельщики от 18 лет и старше, в поездку нужно взять документ, удостоверяющий личность. В автобусы не пустят людей в алкогольном и наркотическом опьянении.

Билеты для болельщиков «Факела» будут бесплатными. Пассажиры автобусов получат их, когда приедут в Самару. Те, кто захочет добраться до города на Волге самостоятельно, смогут взять билеты около стадиона перед матчем у руководителя фан-клуба. Для воронежских любителей футбола выделили места на гостевом секторе (B-530). Вход на арену – Gate 1. Для прохода на матч Карта болельщика не требуется.

Остальные подробности – в группе фан-клуба в ВК